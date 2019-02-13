2019-02-13T11:44:34+03:00
Происшествия

Грабитель-романтик украл букет из 25 роз для любимой на 14 февраля

Волгоградцу грозит до 4 лет лишения свободы
Екатерина МАЛИНИНА
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Цветы для любимой могут обернуться романтику 4 годами тюрьмыЦветы для любимой могут обернуться романтику 4 годами тюрьмыФото: Андрей МИРЕЙКО
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Грабители, наркоманы и прочий криминальный контингент тоже бывают романтиками. Правда, выражают они свои чувства оригинально. В Советском районе поймали 22-летнего вора, который пошел на преступление ради любимой.

Около пяти утра он зашел в цветочный павильон по проспекту Университетскому. Пока продавщица обслуживала другого клиента, он схватил со стола букет из 25 роз и дал деру. Женщина нажала тревожную кнопку. Частные охранники задержали неудачного вора с цветами, а участковый доставил молодого человека в отдел полиции. Как он рассказал сотрудникам МВД, он после тюрьмы, где сидел за грабеж и наркотики, полностью исправился. Но сильно страдал. что к 14 февраля его любимая девушка останется без подарка – денег на него у волгоградца не было. Тогда он и решил похитить розы. Особо не выбирал – взял то, что попалось под руку.

«Романтика с большой дороги» будут судить за грабеж. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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