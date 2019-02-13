2019-02-13T11:27:57+03:00
Происшествия

В Волжском на стройке из-за ветра упал кран

Крановщик получил множественные порезы рук
Екатерина МАЛИНИНА
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Крановщик обратился в больницу.Крановщик обратился в больницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло утром 13 февраля на улице Карбышева 162а в городе Волжский. На этом месте идет активное строительство многоэтажки. С утра рабочие вышли на объект. Но процесс пришлось прервать. Во время переноса груза перевернулся кран. Видимо, сильный порыв ветра свалил неустойчиво расположенную технику. К счастью, обошлось без жертв. Люди успели вовремя заметить падающую стрелу и отскочить. Досталось лишь водителю крана. Когда машину повалило на бок, он руками разбил стекло.

Как стало известно "КП-Волгоград", 60-летний крановщик обратился в больницу с порезами тыльной стороны кистей. Сейчас предстоит разобраться в ЧП. У хозяина стройки проверят документы на ведение работ, на безопасность условий труда. Не исключено, что травму признают производственной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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