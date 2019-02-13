2019-02-13T11:57:20+03:00
Происшествия

В Волгограде фермер набрал кредитов на 61 миллион и пошел под суд

Но свою вину овощевод не признает
Екатерина МАЛИНИНА
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Дело фермера передали в суд.Дело фермера передали в суд.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Фермерам живется не сладко . ГСМ - дорогой, погода – засуха, да еще и кредиты не дают. Кто-то сводит концы с концами, кто-то бросает землю, а кто-то готов на аферу. В Волгограде под суд идет овощевод, которого обвиняют в сфере кредитования и неазконном получении кредита. А его супруге предъявлено обвинение в пособничестве.

По данным следствия с 2011 по 2012 года мужчина благодаря жене предоставил в банк заведомо ложные сведения о состоянии дел для получения кредитов на покупку сельхозтехники и оборудования для теплиц. Но только часть средств из 61 миллиона, выданных ему финансистами, ушли на это, остальное он потратил на текущие нужды. Вернуть долг он не смог, так что эти средства так и висят на нем.

Свою вину супруги не признали. Хотя доказательства собирались сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД по региону.

Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре по Волгоградской области, уголовное дело направили в Быковский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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