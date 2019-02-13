2019-02-13T13:51:20+03:00
Общество

На карантин по гриппу закрыли 13 школ в Волгоградской области

Еще 63 школы отправили на вынужденные каникулы отдельные классы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Все больше школ закрывают на карантин.Все больше школ закрывают на карантин.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С каждым днем грипп и ОРВИ укладывают в постель все больше волгоградцев, в основном косят вирусы школьников. По состоянию на 13 февраля 2019 года закрыли на карантин 13 школ Волгоградской области, девять из них - в Камышине, школа №48 Волгограда, две школы в Волжском и одна в Средней Ахтубе. Отправили на вынужденные каникулы отдельные классы еще в 63 школах и гимназиях области. Но эпидемия гриппа до Волгограда еще не добралась.

- По итогам прошедшей недели уровень заболеваемости ниже эпидемического порога и в Волгограде, и в Волгоградской области, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

Всего в области более 750 школ, гимназий и лицеев, в Волгограде – 134. Приостановлены занятия в каждой десятой. Но о закрытии всех школ на карантин речь пока не идет. Комитет образования, науки и молодежной политики региона и муниципалитеты ежедневно мониторят ситуацию, чтобы вовремя принять меры и отправить ребят на карантин до того, как они обменяются вирусами.

Самая сложная обстановка сейчас в Камышине. До 18 февраля 2019 включительно закрыты на карантин школы № 4, 5, 9, 10 и 19, карантин продлен до 14 февраля в школах № 7, 12, 16, 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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