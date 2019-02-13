В Астрахани депутата-единороса Сухарева собираются исключить из партии за пьяный дебош

13 Февр. 10:07 2019-02-13T12:06:44+03:00

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Скандальное видео с депутатом гордумы Астрахани Владимиром Сухаревым стало достоянием не только соцсетей. Запись, где сильно пьяный народный избранник демонстрирует охране ресторана свои корочки, а потом его скручивает группа быстрого реагирования, стала предметом обсуждения не только на заседании астраханского отделения Единой России. Ее внимательно изучила комиссия по этике в Москве. С уже давно протрезвевшим депутатом связались по скайпу, где он повинился и обещал, что так больше не будет.

Но члены «ЕР» посчитали, что недостойное поведение Сухарева несовместимо с должностью народного избранника и «наносит репутационный ущерб и бросает тень на всю партию».

Результат заседания: комиссия рекомендовала астраханским коллегам исключить Владимира из своих рядов. Кроме того, как следствие, лишится в этом случае астраханец и должности руководителя фракции в Гордуме. Выполнит ли пожелания Москвы Астрахань пока неизвестно. Но сомнений почти нет.

ИСТОЧНИК KP.RU