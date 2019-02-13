2019-02-13T10:13:58+03:00
Общество

Волгоградские предприниматели отказываются вести бизнес в Кировском районе

В нем меньше всего зарегистрировано компаний
Екатерина МАЛИНИНА
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Зато с экологией в Кировском стало чуть лучше.Зато с экологией в Кировском стало чуть лучше.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоградские статистики в очередной раз изучали экономику города. А в частности, сколько в каком районе зарегистрировано предприятий, в том числе филиалов. Самым богатым в этом плане признали Центральный район: 6401 компаний. Что вполне ожидаемо. Именно в центре стараются разместить свои офисы крупные компании – это удобно с точки зрения транспортной логистики. Большинство административных учреждений также находится в центре города. На второе место попал Дзержинский район - 5270 офисов – 21 процент от общего количества. Так же много людей работает в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах.

Похуже дела с бизнесом в Советском районе – около 9 процентов от общего числа предприятий. Неохотно размещают свои офисы и филиалы предприниматели в Тракторозаводском и Красноармейском районах. А вот Кировский район деловые люди обходят стороной. Там находятся всего лишь три процента всех городских компаний. Хотя район не самый маленький ни по площади, ни по количеству там проживающих волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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