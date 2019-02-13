В Волгограде парень на «Кадиллаке» сбил пенсионерку

13 Февр. 08:53 2019-02-13T08:53:28+03:00

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Авария произошла около двух часов дня на проспекте Университетский. 62-летняя женщина решила сократить дорогу: сумки были тяжелыми после похода в супермаркет. Она не дошла до «зебры» а отправилась прямиком через проезжую часть. Она выскочила перед «Кадиллаком». 28-летний водитель затормозить не успел. В результате наезда пенсионерка получила травмы. Ее на «скорой» доставили в больницу.

Еще одна крупная авария произошла в Камышинском районе. 40-летний мужчина на «ГАЗели» ехал из Котова в сторону Камышина. На одном из участков водитель на высокой скорости не справился с управлением: машину повело и она съехала в кювет. Сам он не пострадал. Но вот его пассажиркам 39 и 38 лет досталось сильно. Они с многочисленными травмами попали на «скорой» в Камышинскую ЦРБ.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU