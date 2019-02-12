В храме астраханского села Солодники замироточили 18 икон

12 Февр. 22:25 2019-02-12T22:26:53+03:00

Ученые собираются поехать туда, чтобы разобраться в феномене

Изменить размер текста: A A

В храм небольшого села Солодники Астраханской области сегодня едет вереница верующих. Едут сюда посмотреть на чудо: за год здесь замироточили 18 икон.

Все началось в августе прошлого года, когда неожиданно стала мироточить старая икона «Знамение Пресвятой Богородицы». Вслед за ней чудные капли миро стали появляться и на других образах.

- Для меня это тоже откровение: когда смотришь - выступают капли, - признается настоятель храма иерей Стафаний.

Этим чудом заинтересовались и ученые. Они намерены взять миро с икон и отправить на экспертизу. Но у верующих на этот счёт есть своё мнение.

- То, что с иконами происходит, - это, конечно, вразумление для каждого человека. Чтобы мы в сердце и на душе хранили милость и любовь, - считает жительница села Наталья Лысикова.

Сегодня, храм посетил и губернатор Астраханской области Сергей Морозов. Правда, о чем глава региона попросил у чудесной иконы пресс-служба не сообщает.

СПРАВКА «КП»

Солодниковская церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы была открыта после длительной разрухи четыре года назад. Здание было построено в 1899 году, но в годы безверия использовалось как зернохранилище и пришло в упадок. В 2014 году во многом благодаря меценату за короткие сроки удалось закончить восстановление храма.

ИСТОЧНИК KP.RU