Волгоградец намерен проехать по Золотому кольцу России на хенд-байке

12 Февр. 21:44 2019-02-12T22:06:40+03:00

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Неугомонный волгоградец Алексей Костюченко вновь собирается в дорогу. Этот мужчина, лишенный обоих ног и кистей рук, намерен проехать на своем хенд-байке от Санкт-Петербурга до Адлера, заглянув по пути во все города Золотого кольца России.

Как уже рассказывала "Комсомолка", за плечами этого неординарного путешественника уже тысячи километров пути. Напомним, Костюченко водиночку проехал на своем хенд-байке через всю страну - от Питера до Владивостока. Кто не знает или не помнит, хенд-байк - это инвалидная коляска, к которой приделано ведущее колесо. И вот на этом транспорте волгоградец колесит по стране.

В новое путешествие собирается, как только потеплеет. До Питера планирует добраться на автобусе, а оттуда уже в путь на байке.

- Маршрут рассчитан на несколько месяцев. Преодолеть придется 4 тысячи километров. Спонсорская группа: силы Небесные и люди добрые, - шутит Костюченко.

ИСТОЧНИК KP.RU