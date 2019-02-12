2019-02-12T20:46:53+03:00
Общество

Ботсад зовет волгоградцев на выставку весенних первоцветов

В волжской оранжерее вы сможете увидеть и купить поистине уникальные цветы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На выставке будет представлено более 30 видов тюльпанов.На выставке будет представлено более 30 видов тюльпанов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За окном уже несколько месяцев серое небо и неприглядный грустный пейзаж, от чего волгоградцам уже безумно хочется весны. И вы можете ее приблизить! Уже в это воскресенье - 16 февраля - волгоградцы могут окунуться в весну с ее благоухающими ароматами и яркими красками. В этот день в Волгоградском ботаническом саду пройдет большая выставка первоцветов.

- Тюльпаны, примулы, гиацинты, фрезия, нарциссы и крокусы всех возможных цветов и оттенков раскрасили теплицы сада. Впервые здесь будет сразу несколько коллекций тюльпанов – гости смогут увидеть более 30 сортов этих цветов, выращенных как в самом ботаническом саду, так и специально привезенных на выставку волгоградскими производителями тюльпанов, - зазывают организаторы. - Любителей примул ботсад порадует новыми сортами, которые удивят необычной расцветкой и формой цветка. Всего на выставке будет представлено более 20 сортов этих первоцветов.

На выставке волгоградцы смогут не только купить эти цветы, но и узнать о правилах их выращивания.

Параллельно пройдет семинар посвященный пеларгонии. Коллекция пеларгоний нашего ботсада - одна из богатейших в России и насчитывает более 80 видов и сортов. Сотрудники учреждения расскажут о правилах ухода за растением, дадут советы по размножению и пересадке.

- Кроме того, для посетителей будет создана яркая фотозона, где все желающие смогут запечатлеть себя и своих близких с необычными композициями из первоцветов, - рассказывают в облкомприроде.

Выставка будет работать в волжской оранжерее 16 февраля с 14.00 до 17.00.

Записаться на экскурсию или семинар можно по телефонам в Волжском: 8(8443)41-60-11, 41-60-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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