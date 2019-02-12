2019-02-12T20:32:35+03:00
Общество

В Волгограде бензин за год подорожал на 8,6%

На среднюю зарплату волгоградец может купить всего 626 литров бензина
Наталья ГЛАЗУНОВА
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По доступности бензина в регионах России, наша область - в золотой середине рейтинга.По доступности бензина в регионах России, наша область - в золотой середине рейтинга.
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Знаете сколько сейчас волгоградец может купить литров «девяносто второго» бензина на свою среднюю зарплату? Примерно 626 литров. Для сравнения, москвич на свою среднюю зарплату может позволить 1699 литров такого же топлива. Ну, конечно, не потому что бензин там дешевле, а потому что зарплаты там у людей настолько больше. По этим двум показателям специалисты РИА «Рейтинг» уже в который раз высчитывают так называемый рейтинг доступности бензина в регионах России. Последний рейтинг сделан на основе средних показателлей за 2018-й год. Так вот в этом рейтинге Волгоградская область заняла 54-ю строчку из 85-ти. Ну, в общем, золотая середина.

Хотя при этом средний показатель по России составляет 896 литров на зарплату. Волгоградцы до него, как видите, не дотянули. Зато мы можем похвалиться, что у нас топливо доступнее, чем у соседей в Ростовской области, которая оказалась на 58-м месте с показателем 610 литров.

Кроме того, эксперты подсчитали, что за минувший год бензин АИ-92 в Волгоградской области подорожал на 8,6%. Для сравнения, на Сахалине он поднялся всего на 4%, а на Алтае так на все 15%. Так что мы и здесь в середняках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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