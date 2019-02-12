В Волгограде пройдет рекордный в России беговой марафон

12 Февр. 18:55 2019-02-12T18:55:18+03:00

Для участников подготовили шесть дистанций бегом по полупустыни, и забег для самых уверенных - на рекордную дистанцию на 205 километров. Фото администрации ВО.

В регион съедутся те, кто рискнет пробежать более 200 километров

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Волгоградская область вновь соберет самых выносливых и самых сильных бегунов страны. В мае 2019-го в седьмой раз вокруг соленого озера Эльтон в Палласовском районе пройдет супермарафон «Elton Ultra». Шесть дистанций бегом по полупустыни, и забег для самых уверенных - на рекордную дистанцию на 205 километров.

- Впервые в этом году марафону присвоен официальный статус всероссийских соревнований по легкой атлетике в дисциплине «трейл».

А число участников расширят до 700 человек, - сообщают в региональном комитете развития туризма.

Для любителей бега разработали варианты трасс с разным уровнем сложности:

- прохладную ночную гонку вокруг озера на 84 километра;

- новую трассу к соленому озеру Боткуль протяженностью 100 километров;

- полумарафон вокруг горы Улаган;

- веселый забег для самых юных участников по поселку Эльтон длиной в два километра;

- и уникальную дистанцию на грани человеческих возможностей на 205 километров.

Впервые в истории в соревнованиях будут участвовать эстафетные команды — на самый протяженный маршрут могут поочередно выйти три участника. Победители смогут претендовать на получение звания «Мастер спорта России».

- Этот марафон - не только состязание, это фестиваль с насыщенной программой. На трассе оборудуют пункты питания, в ключевых точках дистанций будут дежурить машины скорой помощи. Стартовый городок по традиции расположится в Доме культуры поселка Эльтон, где установят палаточный лагерь, сцену, откроют фудкорт, медицинский центр, организуют выставочную зону, - уточняют организаторы.

Торжественное открытие международного марафона состоится 25 мая в 19.00. Забеги будут проходить в течение двух дней — 25 и 26 мая.

Отметим, в 2018 году в «Elton Volgabus Ultra» приняли участие 424 спортсмена из девяти стран мира. Именно здесь впервые в России участники преодолели 100-мильную дистанцию (164 км) и установили национальные рекорды для этого старта.

«Elton Ultra» сертифицирован российской и международными ассоциациями трейлраннинга, входит в Международную ассоциацию ультрамарафонов. По оценке Всероссийской организации «Национальное беговое движение» в 2018 году марафон был признан одним из лучших в России, пройдя оценку участников по 32 параметрам и получив 9,9 баллов из 10 возможных.

ИСТОЧНИК KP.RU