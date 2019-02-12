2019-02-12T18:38:25+03:00
Звезды

Юным волгоградцам предлагают попробовать себя актерами на сцене

Открытый мастер-класс проведет кукольный театр «Колобок»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Приходите на мастер-класс, попробуйте себя на сцене!Приходите на мастер-класс, попробуйте себя на сцене!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Если вы юны, талантливы, не ропщите перед зрителями и мечтаете о сцене, то у вас есть отличная возможность попробовать себя в качестве актера на открытом мастер-классе. Пройдет он в воскресенье, 24 февраля, на сцене кукольного театра «Колобок».

Сначала гостям покажут спектакль, а потом матер-класс. Секретами мастерства поделятся ведущие педагоги и студенты ВГИИК. А еще всем желающим дадут примерить настоящий сценический костюм и парик, проведут за кулисы театра, и даже выведут на главную сцену к зрителям.

- Мы рады будем видеть всех, но особенно школьников, которые мечтают стать актерами или связать свою жизнь с театром. У нас есть опытные педагоги, крепкая актерская школа, и уже многие выпускники ВГИИК играют на ведущих сценах страны, руководят театрами в регионах России и за рубежом, - рассказывает заслуженный работник культуры РФ Нина Голубева.

Кстати, в этом году ВГИИК вместе с кукольным театром «Колобок» планируют набрать экспериментальную группу из деток младшего и среднего школьного возраста. Эти ребята смогут выходить на сцену вместе с профессиональными актерами. Для этого будет разработан соответствующий репертуар, подобраны роли.

Открытый мастер-класс начнется 24 февраля в 11.00 по адресу: Волгоград, улица 7-я гвардейской, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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