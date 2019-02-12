Мост через Волгу в Волгограде вошел в список приоритетных проектов

12 Февр. 18:18 2019-02-12T18:18:42+03:00

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении моста через Волгу в перечень крупных проектов с государственным участием. Это проекты, в том числе инфраструктурные, которые финансируются в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния. Всего список пополнили 13 пунктов. «Фактически это означает, что строительство мостового перехода вошло в список приоритетных для государства проектов и финансирование на него будет увеличено», - пояснили «КП-Волгоград» в администрации региона.

Речь идет о строительстве второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через Волгу. Общая протяженность - 34,6 километра. Первый этап - это сам семикилометровый «танцующий» мост, который сдали еще десять лет назад. Второй пусковой комплекс - это мост через Ахтубу, транспортные развязки Краснослободск - Средняя Ахтуба и Средняя Ахтуба – Волжский. Всего около 6,5 километра дорог. Здесь завершить все работы планируют в 2019 году. Цена вопроса – более 14 миллиардов.

Строительство третьего пускового комплекса начнется в 2020 году. Новая 13-километровая дорога соединит два моста через реки Волгу и Ахтубу. По данным областного комитета транспорта и дорожного хозяйства, стоимость проекта - около 9 миллиардов рублей.

Четвертой очередью мостового перехода должна стать дорога длиной около 8 километров, которая соединит мост через Волгу с московской трассой.

ИСТОЧНИК KP.RU