2019-02-12T18:09:06+03:00
Общество

В Волгограде построят новые дороги в ЖК Долина и Бастион

На их строительство выделили 346,5 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Волгоградская область подписала соглашение с Минстроем России, по которому из госбюджета нам дадут денег на строительство двух новых дорог в Волгограде. Федеральная субсидия составит почти 298 миллионов рублей, еще 48,5 миллиона предусмотрено в бюджете области. За эти деньги построят новую дорогу в ЖК «Долина» в Советском районе Волгограда: участок 887 метров в границах от улицы имени Гвардии капитана Курсекова до улицы имени Грибанова. И дорогу в микрорайоне «Бастион» в Дзержинском районе - длиной около 750 метров на улице Хорошева.

Как уточняют «КП-Волгоград» в региональном комитете строительства, обе дороги будут двухполосные с шириной - по три метра каждая, рядом будут тротуары, велодорожки, предусмотрены и парковочные карманы, и ливневая канализация, и освещение.

Федеральную субсидию региону выделяют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, что в рамках еще одного нацпроекта «Ипотека и арендное жилье» Волгоградская область привлекла из госбюджета около 1,1 миллиарда рублей. За эти деньги в городе уже построили пять дорог и четыре детских сада в жилых комплексах Волгограда и Волжского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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