2019-02-12T17:53:24+03:00
Происшествия

На Волжский судоремонтный завод завели уголовное дело за взрыв на барже

По версии следователей, ЧП случилось из-за халатности
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Южного следственного управления на транспорте СК РФ.Фото Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
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Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ доказали, что взрыв на барже в Волжском произошел из-за небрежного отношения к соблюдению правил безопасности во время ремонтных работ. Да, во всем виновата халатность.

Напомним, ЧП случилось 23 июля 2018-го: при проведении сварочных работ произошел взрыв на барже. Рвануло так, что от судна осталась лишь груда металла. Но страшнее, что погибли три человека. Еще пятеро рабочих получили травмы различной степени тяжести.

Баржа принадлежала ООО «НП-Технология». Она была пришвартована в бухте Волжского судоремонтного завода, который вместе с ООО «Бриз» и выступал исполнителем ремонтных работ. Как доказали следователи, при проведении работ произошла утечка пропана в воздух, и малейшая искра при сварке привела к взрыву балластных отсеков баржи «3109-НП Техно».

Ущерб владельцу судна составил более 15,5 миллионов рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве. На директора ООО «Бриз», как исполнителя работ, завели уголовное дело по статье «Халатность». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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