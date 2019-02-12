2019-02-12T17:34:50+03:00
Происшествия

Астраханский пастух украл и съел больше ста овец и ягнят

Мужчина полгода воровал на чабанской точке
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Полгода пастух резал ягнят на мясо, пока его не поймали.Полгода пастух резал ягнят на мясо, пока его не поймали.Фото: Ольга ДЕНИСОВА
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25-летний житель села Чапчачи Астраханской области хорошо устроился: работа - «не бей лежачего» еще и еда нахаляву. Он устроился пастухом на чабанскую точку. Стадо большое, и он подумал, что недостачи одного-двух ягнят никто не заметит. Но воровство вошло в привычку.

- Каждый месяц он забирал по несколько животных. Из мяса чабан готовил шурпу и шашлык, а также сдавал баранину приёмщикам. Так длилось полгода. В мае 2018 года глава фермерского хозяйства приехал на точку для стрижки овец. Тут то он и заметил явную недостачу. Недосчитался он 99-ти овец и 6 ягнят. Сумма причинённого ущерба составила 742 тысячи рублей, - рассказал старший следователь СО ОМВД по Хабарлинскому району Астраханской области Анвар Абишев.

Чабан отрицать воровства не стал. Что удивительно, парень уже четыре раза ранее привлекался за кражи, первую из которых совершил в 15 лет. Кроме того, на его счету еще и статья «угроза убийством». Новое уголовное дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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