Волгоградский самбист выиграл «золото» на Чемпионате России

12 Февр. 16:32 2019-02-12T16:32:03+03:00

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Еще одну звезду зажгли волгоградские тренеры на спортивном олимпе: воспитанник нашей школы самбо 19-летний Ислам Акарашев выиграл Чемпионат России. Он завоевал «золото» в тяжелом весе - свыше ста килограммов.

В борьбе за это «золото» волгоградец одержал четыре бесспортные победы. Сначала он катапультировал соперника из республики Марий Эл, потом поверг самбиста из Кабардино-Балкарии Астемира Ахметова, в полуфинале поборол Александра Циулина из Свердловской области. А в финале сошелся с победителем прошлогоднего первенства мира Вардкезом Акопян из Адыгеи.

- В этом поединке только одно действие было оценено судьями, и это позволило нашему спортсмену выйти из этого сурового испытания с честью. 1:0 – таков итог финальной схватки, завершившейся в пользу Ислама Акарашева, - рассказали «КП-Волгоград» в региональной федерации самбо.

Эта победа принесла Акарашеву не только золотую медаль в копилку, но и путевку на первенство мира. Именно в соревнованиях по самообороне без оружия золотой успех Ислама стал первым в его спортивной карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU