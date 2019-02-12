2019-02-12T15:18:07+03:00
Происшествия

Продала чужую квартиру: волгоградка села на три года за мошенничество

Деньги она потратила, оставив покупателей и без средств, и без квадратных метров
Юлия Данильченко
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На три года осудили 59-летнюю мошенницу из Волгограда, которая незаконно продала чужое жилье. Ее жертвой стала 56-летняя женщина. До сих пор загадка, каким именно образом паспорт собственницы однокомнатной квартиры в Тракторозаводском районе попал в руки аферистки. Известно, что потерпевшая вела нездоровый образ жизни и вполне могла не помнить, как передала документы обманщице.

- С целью хищения квартиры, осужденная подыскала внешне похожую на фото в паспорте женщину и уговорила ее оформить доверенность на право распоряжения квартирой, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

А затем продала за 1,1 млн рублей людям, которые даже не видели квартиру и въехали в нее после сделки. Но тут их ждал сюрприз: настоящая собственница никуда не съехала и даже не подозревала об афере. Так дело дошло до полиции, затем суда. Деньги мошенница успела потратить, оставив покупателей и без средств, и без квадратных метров. После того, как решение вступит в силу, настоящая владелица будет оспаривать недействительность сделки купли-продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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