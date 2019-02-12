9 лет «строгача»: волгоградец продавал марихуану военным
Девять ближайших лет волгоградец Хакимов проведет в колонии строгого режима. Такой суровый вердикт вынес Дзержинский районный суд Волгограда. Судили мужчину за незаконный сбыт наркотиков в вооруженные силы.
Уголовное дело возбудили еще в июле прошлого года. Тогда подозреваемого поймали с поличным: он приехал на сделку с военнослужащим, который заказал пакет каннабиса. Марихуану изъяли.
Как сообщили КП-Волгоград в пресс-службе УФСБ по Южному военному округу, общий вес наркотика составил всего девять граммов, но за Хакимовым следили давно – незаконным сбытом он занимался не первый день.
Следователи ГУ МВД собрали достаточно доказательств его вины. Срок наркоторговец получил немаленький, но это неудивительно, ведь он в свое время организовал целый канал сбыта марихуаны военнослужащим
ИСТОЧНИК KP.RU