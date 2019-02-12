9 лет «строгача»: волгоградец продавал марихуану военным

12 Февр. 14:01 2019-02-12T14:01:06+03:00

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Девять ближайших лет волгоградец Хакимов проведет в колонии строгого режима. Такой суровый вердикт вынес Дзержинский районный суд Волгограда. Судили мужчину за незаконный сбыт наркотиков в вооруженные силы.

Уголовное дело возбудили еще в июле прошлого года. Тогда подозреваемого поймали с поличным: он приехал на сделку с военнослужащим, который заказал пакет каннабиса. Марихуану изъяли.

Как сообщили КП-Волгоград в пресс-службе УФСБ по Южному военному округу, общий вес наркотика составил всего девять граммов, но за Хакимовым следили давно – незаконным сбытом он занимался не первый день.

Следователи ГУ МВД собрали достаточно доказательств его вины. Срок наркоторговец получил немаленький, но это неудивительно, ведь он в свое время организовал целый канал сбыта марихуаны военнослужащим

ИСТОЧНИК KP.RU