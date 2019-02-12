Жителю Волгоградской области грозит два года за убийство соседского коня
Уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» возбудили после заявления 52-летнего жителя Михайловки: 11 февраля недалеко от своего участка он нашел труп четырехлетнего жеребца стоимостью 60 тысяч рублей.
Под подозрение сразу же попал 61-летний сосед потерпевшего. Полицейские провели расследование, им удалось разобраться в ситуации. За ружье сосед схватился, как он утверждает, вынужденно: в тот день конь перескочил через забор и от испуга стал метаться по двору, норовя затоптать домашний скот. Такого допустить мужчина не мог и выстрелил в жеребца дважды – в ногу и живот. Раны оказались смертельны.
- Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU