В Астраханском порту рабочего придавило колесом, «вылетевшим» из погрузчика

12 Февр. 12:43 2019-02-12T13:22:21+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло во вторник утром на территории предприятия ООО «Порт «Зюйд-Вест» в Астрахани. Водитель погрузчика перевозил обработанные доски на склад. Он сделал несколько десятков рейса, когда почувствовал, что машина барахлит. Он вылез из кабины и стал проверять исправность всех деталей. Все дело оказалось в колесе. Он стал выкручивать болт крепления. От внутреннего давления в шине диск колеса лопнул. Мужчину отбросило вместе с колесом на семь метров. Он получил множественные травмы, от которых умер почти мгновенно. Вызванные медики "скорой" зафиксировали факт смерти.

Сейчас на месте работают следователи Южного СУ на транспорте СК РФ. Они выясняют все обстоятельства происшествия. Проверяют техническую документацию, смотрят соблюдение техники безопасности, опрашивают свидетелей, которые видели сам смертельный инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU