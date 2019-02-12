2019-02-12T11:28:32+03:00
Общество

Неродная кровь: астраханец шесть лет платил алименты на чужую дочку

И добивается через суд возмещение всей суммы.
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчина взыскал с бывшей подруги 20 тысяч рублей за тест ДНК.Мужчина взыскал с бывшей подруги 20 тысяч рублей за тест ДНК.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Мужчины бывают безответственные и ответственные. Житель одного из сел Камызякского района относится именно к последнему типу. Поэтому, после того, как они с гражданкой супругой разошлись не только во взглядах на жизнь, но и домами, то он решил не бросать дочку. Малышке и года не было.

Астраханец исправно платил алименты из своей небольшой зарплаты, навещал дочку. Но душа к вроде бы родной кровинке не лежала. Девочка совсем на него не походила. Когда она была совсем крохой, разница была не такой заметной. Но чем старше она становилась, тем больше сомнений появлялось. Но бывшая на все подобные вопросы делала очень оскорбленный вид: «она не в твою родню», «смотри как на прадеда похожа». Но мужчина не выдержал. Заплатил в общей сложности 20 тысяч рублей, взял образцы и отправился в лабораторию, которая делает подобные тесты. Результат его не удивил, но очень обидел. Он считал дочкой чужого ребенка.

Мужчина подал в суд на возмещение трат на экспертизу ДНК. Суд вынес решение в пользу астраханца. Но мать девочки принципиально не захотела платить. Поэтому за дело взялись судебные приставы ФССП по Астраханской области. Деньги списали с расчетного счета женщины.

В ближайшее время обманутый мужчина собирается подать в суд на возвращение ему всех алиментов, уплаченных на неродную кровь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ватерполистов «Спартака-Волгоград» за драку в матче с «Синтезом» наказали штрафом и поражением
Волжане соберут фото фронтовиков для дороги памяти к храму Вооруженных сил РФ
Волгоградцы стали чаще болеть педикулезом и туберкулезом
На кладбищах Волгограда появятся родовые захоронения
Волгоградец не заплатил налоги и не поехал в Армению
На обновление волгоградского онкоцентра потратят более четырех миллиардов рублей
Ни павлина, ни попугая: как астраханцев обманули с райскими птичками
Мороз ремонту не помеха: в Городище в разгаре реконструкция аварийного моста
Находившегося в федеральном розыске волгоградца задержали в Подмосковье
После матча чемпионата мира по футболу астраханец поджег свой дом
14 тепловых пунктов автоматизировали в Волгограде
«Концессии водоснабжения» попали в ТОП-100 лучших инвестпроектов на Юге России
Столетие волгоградского комсомола отметят в марте
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
Шахматный блиц-турнир пройдет в Волгограде
Бывший депутат, укравший у волгоградцев 4,5 миллиона рублей, снова пойдет под суд
Из-за карантина по гриппу итоговое устное собеседование по русскому языку перенесли на март