Неродная кровь: астраханец шесть лет платил алименты на чужую дочку

12 Февр. 11:28 2019-02-12T11:28:32+03:00

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Мужчины бывают безответственные и ответственные. Житель одного из сел Камызякского района относится именно к последнему типу. Поэтому, после того, как они с гражданкой супругой разошлись не только во взглядах на жизнь, но и домами, то он решил не бросать дочку. Малышке и года не было.

Астраханец исправно платил алименты из своей небольшой зарплаты, навещал дочку. Но душа к вроде бы родной кровинке не лежала. Девочка совсем на него не походила. Когда она была совсем крохой, разница была не такой заметной. Но чем старше она становилась, тем больше сомнений появлялось. Но бывшая на все подобные вопросы делала очень оскорбленный вид: «она не в твою родню», «смотри как на прадеда похожа». Но мужчина не выдержал. Заплатил в общей сложности 20 тысяч рублей, взял образцы и отправился в лабораторию, которая делает подобные тесты. Результат его не удивил, но очень обидел. Он считал дочкой чужого ребенка.

Мужчина подал в суд на возмещение трат на экспертизу ДНК. Суд вынес решение в пользу астраханца. Но мать девочки принципиально не захотела платить. Поэтому за дело взялись судебные приставы ФССП по Астраханской области. Деньги списали с расчетного счета женщины.

В ближайшее время обманутый мужчина собирается подать в суд на возвращение ему всех алиментов, уплаченных на неродную кровь.

ИСТОЧНИК KP.RU