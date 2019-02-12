2019-02-12T11:52:53+03:00
Досуг

Волгоградцев приглашают в День влюбленных поужинать с Полиной Максимовой и Романом Курцыным

Комедия «Семь ужинов» в кино с 14 февраля
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Кадр из фильма.Кадр из фильма.
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Давно отечественное кинопроизводство не радовало нас таким продуктовым изобилием. Тем более качественным. Ну, по крайней мере – данная комедия похожа на комедию, а не извечный капустник «Камеди клаба».

К тому же – новые симпатичные лица и весьма красивые тела. На главную мужскую роль взяли «русского Геракла» Романа Курицына. Правда, раздевается он не так часто, как хотелось бы женской аудитории, но хватает, чтобы мужская аудитория задумалась о походе в спортзал. Так же редко, к сожалению, обнажается и главная героиня - «русская Венера» Полина Максимова. Но что поделать – голый ужин в картине один.

Причем здесь ужин? Ужин здесь не простой прием пищи, это средство сохранения семьи. После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений. Называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод. Все просто — они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается.

Волгоградцы смогут увидеть картину уже на этой неделе. Несколько счастливчиков смогут оценить фильм на день раньше премьеры – в кинотеатре Синема 5 в ТРК «Парк-Хаус» 13 февраля в 19.30 пройдет специальный показ. А с 14 февраля в кино ждут всех желающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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