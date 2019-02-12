Банда серийных воров обчистила волгоградцев почти на миллион

12 Февр. 10:53 2019-02-12T10:53:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело по статье «Кража» возбудили в отношении целой банды – 34-летнего рецидивиста, его 20-летней подруги и их общего 20-летнего приятеля. С октября прошлого года по февраль 2019-го троица каталась по Волгоградской области в поисках подходящих объектов. Больше всего их интересовали частные дома и животноводческие точки Дубовского и Быковского районов.

- Из хозпостроек похищали электроинструменты, хозяйственный инвентарь и другое имущество, а также снимали аккумуляторы с сельскохозяйственной техники. Похищенное подозреваемые вывозили в Волгоград, где сбывали в различных точках, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Банду обвиняют в 17 эпизодах краж на сумму восемьсот тысяч рублей. Все они признались в преступлениях и даже вернули часть имущества, которое не успели продать. Каждому из подозреваемых грозит по пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU