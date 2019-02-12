Бросила хозяйка: волгоградцы ищут дом восьмимесячному щенку

12 Февр. 10:12 2019-02-12T11:03:27+03:00

Бывшая семья Ричи уехала в Москву, а он остался без крыши над головой

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Очаровательному Ричи всего восемь месяцев, но он уже познал предательство: его бывшая хозяйка решила переехать в Москву, но места для питомца в ее жизни не нашлось. Так щенок едва не попал на улицу, но его временно приютила волгоградка Наталья Комарова.

- У Ричи есть паспорт и прививки. Он полностью здоров и готов хоть сегодня переехать в новый дом. Щенок невероятно добрый и ласковый. Идеально подойдёт для семьи с детками и с другими животными, вырос вместе с кошкой, - рассказала Наталья о подопечном.

Вопрос о поиске новой семьи стоит ребром: если не найдется желающих приютить или предоставить передержку, Ричи может пополнить ряды бездомных.

По всем вопросам обращаться к зоозащитнице Наталии Грандовской или в редакцию «Комсомольской правды» по телефону 91-94-63.

ИСТОЧНИК KP.RU