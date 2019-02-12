Бросила хозяйка: волгоградцы ищут дом восьмимесячному щенку
Очаровательному Ричи всего восемь месяцев, но он уже познал предательство: его бывшая хозяйка решила переехать в Москву, но места для питомца в ее жизни не нашлось. Так щенок едва не попал на улицу, но его временно приютила волгоградка Наталья Комарова.
- У Ричи есть паспорт и прививки. Он полностью здоров и готов хоть сегодня переехать в новый дом. Щенок невероятно добрый и ласковый. Идеально подойдёт для семьи с детками и с другими животными, вырос вместе с кошкой, - рассказала Наталья о подопечном.
Вопрос о поиске новой семьи стоит ребром: если не найдется желающих приютить или предоставить передержку, Ричи может пополнить ряды бездомных.
По всем вопросам обращаться к зоозащитнице Наталии Грандовской или в редакцию «Комсомольской правды» по телефону 91-94-63.
ИСТОЧНИК KP.RU