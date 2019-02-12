2019-02-12T10:04:23+03:00
Происшествия

В Камышине паровозиком столкнулись три «ГАЗели»

Медицинская помощь потребовалась пенсионерке
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
В аварии пострадала пенсионерка.В аварии пострадала пенсионерка.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В Камышине в понедельник около 10 утра произошла двойная авария. Причем все «участники» - машины Горьковского автозавода. 60-летний водитель на своем «ГАЗ-322132» ехал по улице Пролетарская. Движение было плотным, дистанция маленькая. Это и стало причиной ДТП. Впереди идущая маршрутка №4 резко затормозила. В нее и влетел пенсионер. От удара общественный транспорт въехал в еще одну «ГАЗель», которой управлял 23-летний камышанин. Получился паравозик из машин. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД. Обошлось без пробки, дорога в этом месте не очень оживленная.

В результате аварии пострадала лишь 69-летняя пассажирка. Но вызывать «скорую» не стала. А сама добралась до травмпункта, где ей оказали первую помощь.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ватерполистов «Спартака-Волгоград» за драку в матче с «Синтезом» наказали штрафом и поражением
Волжане соберут фото фронтовиков для дороги памяти к храму Вооруженных сил РФ
Волгоградцы стали чаще болеть педикулезом и туберкулезом
На кладбищах Волгограда появятся родовые захоронения
Волгоградец не заплатил налоги и не поехал в Армению
На обновление волгоградского онкоцентра потратят более четырех миллиардов рублей
Ни павлина, ни попугая: как астраханцев обманули с райскими птичками
Мороз ремонту не помеха: в Городище в разгаре реконструкция аварийного моста
Находившегося в федеральном розыске волгоградца задержали в Подмосковье
После матча чемпионата мира по футболу астраханец поджег свой дом
14 тепловых пунктов автоматизировали в Волгограде
«Концессии водоснабжения» попали в ТОП-100 лучших инвестпроектов на Юге России
Столетие волгоградского комсомола отметят в марте
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
Шахматный блиц-турнир пройдет в Волгограде
Бывший депутат, укравший у волгоградцев 4,5 миллиона рублей, снова пойдет под суд
Из-за карантина по гриппу итоговое устное собеседование по русскому языку перенесли на март