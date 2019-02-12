В Камышине паровозиком столкнулись три «ГАЗели»

12 Февр. 09:54 2019-02-12T10:04:23+03:00

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В Камышине в понедельник около 10 утра произошла двойная авария. Причем все «участники» - машины Горьковского автозавода. 60-летний водитель на своем «ГАЗ-322132» ехал по улице Пролетарская. Движение было плотным, дистанция маленькая. Это и стало причиной ДТП. Впереди идущая маршрутка №4 резко затормозила. В нее и влетел пенсионер. От удара общественный транспорт въехал в еще одну «ГАЗель», которой управлял 23-летний камышанин. Получился паравозик из машин. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД. Обошлось без пробки, дорога в этом месте не очень оживленная.

В результате аварии пострадала лишь 69-летняя пассажирка. Но вызывать «скорую» не стала. А сама добралась до травмпункта, где ей оказали первую помощь.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU