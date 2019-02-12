2019-02-12T09:43:36+03:00
Происшествия

Пять миллионов налогов скрыл директор транспортной компании из Волгограда

Прокуратура передала уголовное дело в суд
Юлия Данильченко
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Директор одной из транспортных компаний Волгограда до сих пор отрицает свою вину в уклонении от налогов, но областная прокуратура утвердила обвинительное заключение и дело направили в суд.

- По версии следствия, обвиняемый в 2015-2016 годах уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о привлечении для оказания услуг по перевозке грузов 18 юридических лиц, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе прокуратуры региона.

На самом деле орагниазции не были плательщиками налога на добавленную стоимость и вычеты НДС им не полагались. Два года коммерсант обманывал государство, в общей сложности скрыв более пяти миллионов рублей нлогов. Возбудили дело по статье "уклонение от уплаты налогов в крупном размере". Сейчас мужчина находится в ожидании вердикта, его квартиру арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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