В Волгограде УК оштрафовали на 125 тысяч за текущую крышу
Жильцы дома №75 на улице 64-й Армии и дома №112 на улице Кирова в Волгограде пожаловались в жилинспекцию на свою управляющую компанию. Как показала выездная проверка и проведенное обследование зданий, ООО «ЖилСервис» действительно не выполняла свои обязательства по договору. Техническое состояние общего имущества оставляло желать лучшего: в одном доме текла крыша, в другом - разрушались балконные плиты, создавая угрозу и для жильцов, и для прохожих.
- Согласно договору управления УК обязана обеспечить исправное состояние общего имущества, - пояснили «КП-Волгограда» в региональной инспекции госжилнадзора. - Несвоевременное выявление и устранение нарушений свидетельствует о неисполнении договорных обязательств.
В итоге на ООО «ЖилСервис» составили административный протокол за нарушение лицензионных требований, а мировой судья вынес решение о штрафе на 125 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU