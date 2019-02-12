2019-02-12T09:29:34+03:00
Недвижимость

В Волгограде УК оштрафовали на 125 тысяч за текущую крышу

ООО «ЖилСервис» не исполнила обязательства по двум домам в Кировском
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Разрушающийся балкон должна ремонтировать УК.Разрушающийся балкон должна ремонтировать УК.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Жильцы дома №75 на улице 64-й Армии и дома №112 на улице Кирова в Волгограде пожаловались в жилинспекцию на свою управляющую компанию. Как показала выездная проверка и проведенное обследование зданий, ООО «ЖилСервис» действительно не выполняла свои обязательства по договору. Техническое состояние общего имущества оставляло желать лучшего: в одном доме текла крыша, в другом - разрушались балконные плиты, создавая угрозу и для жильцов, и для прохожих.

- Согласно договору управления УК обязана обеспечить исправное состояние общего имущества, - пояснили «КП-Волгограда» в региональной инспекции госжилнадзора. - Несвоевременное выявление и устранение нарушений свидетельствует о неисполнении договорных обязательств.

В итоге на ООО «ЖилСервис» составили административный протокол за нарушение лицензионных требований, а мировой судья вынес решение о штрафе на 125 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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