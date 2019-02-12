На юге Волгограда Honda протаранила Lexus: пострадал 11-летний ребенок

12 Февр. 09:16 2019-02-12T09:46:05+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области случилось шесть аварий, в которых пострадалли шесть человек. В одном из ДТП травмы получил 11-летний ребенок. Это произошло в Кировском районе города-героя.

Около двух часов дня Lexus, в котором и находилась юная пассажирка, был припаркован на улице Колосовой напротив дома № 22. За рулем находился 51-летний водитель. В этот момент со стороны Красноармейского в сторону Советского района мчалась Honda. 39-летний мужчина не притормозил, нарушил дистанцию между автмообилями и на полной скорости врезался во впереди стоящую иномарку.

Из-за сильного удара ребенку потребовалась медицинская помощь. На место приехали врачи.

- В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирована, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU