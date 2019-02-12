За ночь в Волгоградской области сгорели две машины

12 Февр. 08:45 2019-02-12T09:16:20+03:00

В одной из них вспыхнул моторный отсек

Изменить размер текста: A A

Первое ЧП произошло 11 февраля около десяти часов утра в Советском районе Волгограда. В поселке Горьковский на улице Волгоградская в металлическом гараже вспыхнула Isuzu Forward 91-го года выпуска.Тогда же владелец позвонил на пульт диспетчера.

На место выехал 4-ый расчет. Пожар удалось затушить буквально за двадцать минут.

- Никто не пострадал. Предполагаемая причина пожара – неисправность узлов и механизмом автомобиля, - пояснили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Еще одна машина сгорела в Суровикинском районе в станице Нижний Чир 12 февраля. Хозяин «двенадцатой» заметил пожар в два часа ночи, но уже через восемь минут после звонка спасателям его «ласточку» потушили.

- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU