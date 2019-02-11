Под Волгоградом в доме насмерть угорели трое мужчин

11 Февр. 23:04 2019-02-11T23:07:11+03:00

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В последнее время в Волгоградской области чуть ли ни ежедневно из-за печного отопления или ветхой электропроводки гибнут люди. Только вчера в огне сгорели три человека, и вновь трагедия. На этот раз в селе Прямая Балка Дубовского района. Там погибли сразу три мужчины - 55 лет, 42 и 33 года. Вероятнее всего они умерли, надышавшись угарным газом. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в СУ СК по региону.

Вечером 11 февраля в полицию позвонил коллега старшего погибшего. Он пришел навестить друга, который почему-то не явился на работу. Едва распахнул дверь, как почувствовал едкий запах гари и жару, как в бане. В комнате он нашел бездыханные уже тела мужчин. Вызвал полицию и «скорую». Правда, медпомощь уже не понадобилась.

По факту смерти трех волгоградцев, следователи тут же организовали доследственную проверку. И выяснили, что в доме, где произошло ЧП, дровяную печь самостоятельно переделали под газовое отопление: просто вмонтировали в кирпичную конструкцию горелку и подключили ее к центральному газопроводу.

- Известно, что дом принадлежал старшему мужчине. На момент осмотра места происшествия заслонка печи была закрыта, что строго запрещено нормами безопасности, - рассказывают в региональном ведомстве.

На месте ЧП еще работают следователи. Проверка продолжается, по ее результатам примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU