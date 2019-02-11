Волгоградец за бутылку вина убил охранника магазина

11 Февр. 22:36 2019-02-11T22:36:01+03:00

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34-летний волгоградец Николай Поцелуев отправится за решетку на пять лет за то, что убил человека. Спросите: «Почему так мало дали?». Ну потому что убил не специально, а случайно. Он даже посчитал, что его сильно наказали и пытался оспорить приговор. Но волгоградский областной суд оставил вердикт без изменения.

А произошло вот что: в конце января Поцелуев, будучи уже нетрезвым, зашел в магазин, нагло взял с витрины бутылку вина и вышел не заплатив. Охранник магазина побежал за ним и догнал, но вор, не собираясь отдавать украденное, ударил соперника кулаком что есть силы. Охранник упал, сильно ударившись затылком об асфальт. Через несколько дней, несмотря на усилия медиков, он скончался.

Адвокаты Поцелуева настаивали, что он не преднамеренно убил охранника, и что не мог предвидеть такого исхода. Но вины это с него не снимает. Так что отправится в колонию общего режима. Да еще и штраф заплатит в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU