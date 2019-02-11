2019-02-11T22:09:40+03:00
Спорт

Матч волгоградского Спартака и казанского Синтеза закончился дракой

Судьям пришлось остановить игру [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы СК ВВС «Синтез».Фото пресс-службы СК ВВС «Синтез».
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Такого накала страстей на ватерпольной арене еще не было: последний матч между казанским «Синтезом» и волгоградским «Спартаком» закончился дракой. Случилось это 10 февраля во втором матче 11 тура Чемпионата России по ватерполу, который проходил в Казани.

Началась встреча с преимущества принимающей команды, они выигрывали 2-1, 3-2, но потом немного расслабились, а волгоградцы, наоборот, пошли в атаку. В третьем тайме они сравняли счет 3-3, а в четвертом уже вырвались вперед 5-7. Ватерполисты казанского «Синтеза» пытались вернуть преимущество, но волгоградцы вошла в раж и увеличили разрыв до трех мячей - 6-9. К концу матча борьба кипела нешуточная и во время очередного вбрасывания вдруг у ворот завязалась потасовка. Не просто спортивная борьба, а настоящая драка. Да такая, что судьям пришлось разнимать команды и за четыре минуты до финального свистка закончивать игру.

ДРАКА.ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА: Синтез - Спартак-Волгоград.

Теперь, как сообщает «КП-Волгоград» пресс-служба СК ВВС «Синтез», результат поединка будет рассмотрен на заседании СТК ФВПР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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