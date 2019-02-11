2019-02-11T20:58:34+03:00
Общество

Под Волгоградом злостного алиментщика нашли в шкафу

Мужчина прятался от судебных приставов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На что только не идут злостные алиментщики, чтобы не отдавать денег собственным детям. Они переписывают на чужих имущество, прячут заработанные деньги, да и сами прячутся. Причем некоторые в буквальном смысле. Вот на днях одного из таких должников волгоградские приставы нашли… в шкафу. Бедолага надеялся, что там его не найдут. Нашли.

Этот мужчина из Октябрьского района Волгоградской области долгие месяцы не платил алименты. Бегал от приставов пока сумма долга не перевалила за 300 тысяч рублей. Тогда сотрудники регионального УФССП, в очередной раз не застав должника дома, пошли по соседям. И добрые люди подсказали, где скрывается товарищ.

Приставы явились по указанному адресу, но собутыльники лишь развели руками: мол, знать не знаем, где ваш должник. Вот только не поверили им правоохранители. Пошли обследовать дом, и нашли таки «бегуна» в шкафу.

- Откуда он был благополучно доставлен в отдел судебных приставов, - рассказывают в региональном ведомстве. - Судебным приставом-исполнителем в отношении должника вынесен рапорт о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ и направлен в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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