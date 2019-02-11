2019-02-11T20:02:38+03:00
Происшествия

Волгоградец расстрелял маршрутку, чтобы отомстить водителю

А на юге Волгограда студент угнал «Ладу» у забывчивого владельца
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В поселке Елань Волгоградской области мужчина открыл стрельбу по маршрутке. Стрелял из пневматического пистолета и целился в водительское окошко. Одна пуля таки попала в стекло правой двери, от чего окно разбилось. Перепуганный водитель тут же позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

Искали стрелка недолго. Им оказался местный 30-летний мужчина, к слову, ранее судимый. Мужчина даже отрицать ничего не стал. говорит, у него давний конфликт с маршрутчиком, и таким образом, он решил ему отомстить. «Пневмат» у него изъяли, а на него завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Вместе с этим хулиганом на 5 лет в колонию может отправиться и 19-летний студент из Волгограда, который решил покататься на чужом авто. Он угнал припаркованный во дворе по улице Брестская в Красноармейском районе «ВАЗ-2115». Говорит, водитель ушел, а ключи оставил в замке зажигания. Вот он и решил воспользоваться таким «подарком». Благо, машина осталась цела и невредима. Ее уже вернули хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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