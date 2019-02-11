Ротор победил Муром и вышел в полуфинал Кубка ФНЛ

11 Февр. 17:13 2019-02-11T17:13:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградский «Ротор» сегодня, 11 февраля, обыграл ФК «Муром» в борьбе за Кубок ФНЛ. И не просто обыграл, а победил со счетом 3-1, чем обеспечил себе досрочный выход в полуфинал турнира.

Это была поистине прекрасная игра. «Ротор» ринулся в атаку буквально с первых минут. Удар, еще удар, и еще. Если б не мастерство муромского голкипера, то разрыв в счете мог быть больше. Впрочем, сине-голубые первыми и открыли счет: на 21-й минуте Янушковский уложил мяч под перекладину.

Но во время перерыва соперника, видимо, простимулировали. И уже на второй минуте второго тайма Карпухин сравнял счет. Но волгоградцев это не сломило. Наоборот они стали атаковать еще жестче и активнее. На 55-й минуте Янушковский оформил дубль. А на 75-й Муллин закрепил победу.

14 февраля «Ротор» еще сыграет с чемпионом Армении «Пюником». Но результат этого матча на выход волгоградцев в полуфинал уже не повлияет.

ИСТОЧНИК KP.RU