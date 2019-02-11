2019-02-11T17:17:43+03:00
Общество

В Волгограде полиция помогла новосибирцу заработать на билет домой

Мужчина оказался без денег в тысячах километрах от семьи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сибиряк оказался в волгоградском аэропорту без денег, и собирался ехать автостопом. Но волгоградцы не оставили его в беде.Сибиряк оказался в волгоградском аэропорту без денег, и собирался ехать автостопом. Но волгоградцы не оставили его в беде.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В аэропорту Волгограде беспризорников не бывает. Поэтому одинокий молодой мужчина, который долгое время сидел в кафе, ничего не заказывая, сразу привлек внимание. К нему подошел Член Общественного совета при Волгоградском линейном управлении МВД России на транспорте Силантьев. Разговорившись, общественник узнал, что мужчина ездил в Москву на заработки, но с деньгами его «кинули». Денег не оказалось даже на обратную дорогу - в Новосибирск, где его ждала семья. Хватило только до Волгограда. Отсюда сибиряк планировал добираться домой автостопом. Ночевать ему негде, вот и оказался в аэропорту.

Волгоградец решил помочь горемыке. Связался со своими коллегами, а те договорились с руководством железнодорожной станции временно приютить новосибирца. Не просто так, конечно. Мужчине предложили заработать на ночлег и билет домой, к тому же на станции как раз очень нужны были рабочие руки расчищать снег на платформах.

Сибиряк согласился, поблагодарив сотрудников Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте и работников жд станции за участие в его судьбе. Через пару дней он уже был в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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