2019-02-11T16:01:38+03:00
Происшествия

Волгоградке, утопившей новорожденного ребенка, изменили условный срок на колонию-поселение

Волгоградский областной суд по требованию прокуратуры ужесточил приговор
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Прокуратура настояла на ужесточении наказания мамаше-убийце.Прокуратура настояла на ужесточении наказания мамаше-убийце.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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25-летняя женщина из Фролово Волгоградской области утопила собственного новорожденного ребенка. Просто родила и выбросила его в реку Арчеда. Это было 27 июля 2018 года. Малыш не выжил. Его тельце нашли случайно. А потом уже полиция отыскала и горе-мамашу. Женщину осудили. Но признали, что в момент совершения преступления она находилась в эмоциональном напряжении, вызванном психотравмирующей ситуацией. Поэтому Фроловский горсуд дал ей два года «условно».

Прокуратура с таким вердиктом не согласилась. Настаивая, что у женщины была возможность отказаться от ребенка и оставить его на попечение государства, но она этого не сделала, а убила малыша. Поэтому прокуратура попала апелляцию.

Волгоградский областной суд, рассмотрев все «за» и «против», решил, что все-таки условный срок, действительно, слишком мягкий. И заменил его на 2 года колонии-поселения, куда женщина и отправится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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