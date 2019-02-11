2019-02-11T15:57:04+03:00
Общество

На 23 февраля в Волгограде салют будут палить из двенадцати пушек

Артиллеристы ЮВО уже приступили к подготовке орудий
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Над Волгоградом прогремят 30 залпов.Над Волгоградом прогремят 30 залпов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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На День защитника Отечества, который в России отмечают 23 февраля, в Волгограде особо обширной программы не подготовили. Но салют будет! И артиллеристы соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уже начали готовить орудия для праздничных залпов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, в этот праздничный вечер в Волгограде прогремят 30 залпов с темпом в 30 секунд. Стрелять будут из орудий и салютных установок артиллерийских подразделений. А если точнее для салюта будут задействованы 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, 2А30М. Для организации этого «фейерверка» будут привлечены 40 военнослужащих.

Пушки установят на нижней террасе центральной набережной имени 62-й армии. Конкретное место еще не определили, но вероятнее всего - у памятника «Гасителю».

- В настоящее время артиллерийские расчеты приступили к тренировкам и подготовке орудий к производству выстрелов, - уточняют в военном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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