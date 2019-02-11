Волгоградцу дали 16 лет тюрьмы за убийство супругов ради пяти миллионов рублей

11 Февр. 13:45 2019-02-11T14:25:28+03:00

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Суд Суровикинского района вынес приговор 40-летнему волгоградцу. Мужчина обвинялся сразу же по трем статьям уголовного кодекса: убийство, разбой и кража.

Напасть на своих работодателей в поселке Нижний Чир шабашник решил, когда узнал, что у них в доме в сейфе может лежать пять миллионов рублей. Дом нанимателей он знал хорошо – сам недавно там делал ремонт. Вечеро 9 июня в 2017 года он сначала ударил хозяина топором по голове и потом перерезал ему горло. Расправившись с мужчиной, он отправился за его супругой. Сначала он ее связал, а затем задушил. Но желанную сумму не нашел, не было в доме и сберкнижки. Так что он довольствовался малым. Нашел он только 50 тысяч рублей. Деньги он забрал. А чтобы скрыть следы преступления, устроил пожар и в дом и в летней кухне.

Как рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области, сбежал убийца к родственникам в соседнюю Ростовскую область. Там его и задержали. Суд вынес приговор: 16 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU