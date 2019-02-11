В Волгограде судят бизнесмена, который украл у государства 70 миллионов рублей

11 Февр. 13:42 2019-02-11T13:42:56+03:00

Два года волгоградец обворовывал государство. Теперь его ждет суд и колония. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Волгограде под суд отправили бизнесмена, который возомнил, что может безнаказанно обманывать государство. У него был кпурный бизнес, крупные строительные объекты, при этом и воровал, как выяснилось, он по крупному - миллионами.

Следователи СУ СК по Волгоградской области, вскрыли махинации с налогами этого 49-летнего коммерсанта. С 2014 по 2016 год строительная фирма этого бизнесмена получила сразу несколько миллионных контрактов на ремонт крупных объектов в Волгограде и Волжском. Работы компания выполнила, но отчитываясь в налоговую бизнесмен завысил на 200 миллионов рублей сумму потраченную якобы на покупку стройматериалов. В результате он «сэкономил» на налогах свыше 70 миллионов рублей.

Финансовые аферы вскрылись, и счета фирмы заблокировали. Понимая, что предприятие ждет банкротство, в середине 2016-го он создал аффилированную организацию и оформил на нее право уступки требования денежных средств от должников. Таким образом, оплата за работы стала идти минуя счета фирмы-банкрота, с которых должны были списывать недоплаченные налоги, - поясняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Но правоохранители раскрутили и эту аферу коммерсанта. И теперь его отправят за решетку. Прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение по двум статьям: «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «неправомерные действия при банкротстве». Меру наказания определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU