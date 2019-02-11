Четверо волгоградцев прошли в финал конкурса «Лидеры России»

11 Февр. 13:31 2019-02-11T13:31:55+03:00

Какой ты лидер, если ты не в форме? Участники конкурса на зарядке. Фото с официальной странички конкурса "Лидеры России".

Изменить размер текста: A A

Выиграть образовательный грант на миллион рублей и попасть в программу развития кадрового управленческого резерва мечтают многие крупные руководители. Ради этого не первый год многие из них участвуют в конкурсе «Лидеры России». Окружной этап закончился вчера, 10 февраля, в Ростове-на-Дону, куда съехались управленцы со всего ЮФО. Были среди них и волгоградцы, четверо из которых успешно прошли полуфинальный отбор.

В число лучших управленцев вошли Игорь Андреев (Волгоград, ООО «Гермес-Ритейл»); Александр Зотов (Волгоград, ООО «БФТ»); Антон Пахомов (Волгоград, ЗАО «НП Конфил»); Максим Щербаков (Волгоград, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»). Однако, как сообщают организаторы, чтобы стать финалистами, волгоградцам еще придется успешно реализовать проект «Сердце лидера». То есть воплотить в жизнь какой-либо полезный для своего города и его жителей социальный проект. Это может быть ремонт и благоустройство каких-либо городских территорий, помощь библиотекам, приютам, детским домам и социальным центрам или любая другая общественно-полезная деятельность. Главное, проявить себя успешным лидером, собрать команду и найти ресурсы. А потом сделать видеотчет.

Кстати, чтобы дойти до финала, волгоградцы в режиме онлайн демонстрировали свои интеллектуальные способности и управленческий потенциал. Во время полуфинала участники посетили конференцию, решили бизнес-кейс и неформально пообщались с ключевыми лидерами своего федереального округа. Финал конкурса «Лидеры России» состоится с 13 по 17 марта в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU