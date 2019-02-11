2019-02-11T12:56:06+03:00
Происшествия

Волжанин, мечтающий о привлекательной для женщин фигуре, может сесть на 7 лет

Он заказал через интернет анаболики, запрещенные в России
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина мечтал о мышцах как у Шварцнеггера. Фото: прокуратура Волгоградской областиМужчина мечтал о мышцах как у Шварцнеггера. Фото: прокуратура Волгоградской области
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В Волжском под суд идет 28-летний местный житель. Его обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ. А молодой человек всего-то хотел стать привлекательным для прекрасных дам.

Свой заказ в интернете молодой человек сделал еще в ноябре 2018 года. Он ходит в качалку, но до желаемого рельефа было еще ох как далеко. Волжанин посоветовался с друзьями, нашел нужный ему препарат на одном из сайтов республики Беларусь и заказал его. В России подобные анаболические средства уже давно запрещены. 1 декабря посылка с метандиеноном и метилтестостероном пришла на почту. Но о заказе уже знали силовики. Они задержали волжанина при получении товара весом более 40 граммов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области, молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы за контрабанду. Совершенствование тела он сможет продолжить уже в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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