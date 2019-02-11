Комфортная среда: волгоградцам предложат проголосовать за парки

11 Февр. 12:46 2019-02-12T20:02:49+03:00

В 2018 году обновляли семь общественных территорий Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

К прошлогоднему списку добавили еще четыре парка

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Выбрать парки и скверы, которые в 2019 году обновят по программе «Формирование комфортной городской среды» волгоградцам предлагают 20 и 21 февраля 2019 года. В прошлом году одновременно с референдумом о времени и выборами президента, горожане проголосовали за 20 общественных территорий. Семь из них уже благоустроили - это парк «Юбилейный» в Красноармейском районе, парк «Сказка» - в Ворошиловском, сквер Пушкина, тротуары проспекта Ленина и улицы Комсомольской - в центре, а также сквер у парохода «Гаситель». Теперь к списку добавили еще четыре территории и из получившегося списка снова предлагают выбрать те, что перекопают и замостят тротуарной плиткой уже в этом году.

- В список для голосования дополнительно вошли парк Аттракционов на Спартановке, две территории в Советском районе - парк в микрорайоне «Долина» и прилегающая к больнице №7 часть улицы Казахской, а также дополнительное озеленение центральной набережной, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

В итоге всего облагородить предлагают 17 территорий. Больше всего - пять общественных пространств из списка расположено в центре Волгограда, по три - на Красном, Тракторном и в Советском районе, и по одному в остальных районах города, кроме Красноармейского.

ИЗ ЧЕГО БУДЕМ ВЫБИРАТЬ В 2019 ГОДУ

Центральный район: улица Волгодонская, Сурский сквер, улица Островского, улица Мира, Центральная набережная

Краснооктябрьский район: парк им. Гагарина, парк «70 лет Победы» на пр. Ленина (от пл. Возрождения до ул. 39-й Гвардейской), парковая зона пос. Металлург («Старый парк»)

Тракторозаводский район: пешеходная зона улицы Дзержинского (от пр. Ленина до ул. Шурухина); спортивная площадка напротив домов № 73, 75 по улице Привокзальной, парк Аттракционов

Советский район: прилегающая к загсу территория по проспекту Университетский, 64; парк в микрорайоне «Долина» и прилегающая к больнице №7 часть улицы Казахской

Дзержинский район: территория между домами №26 и № 34 по улице Симонова и улицей 8-й Воздушной Армии

Ворошиловский район: сквер по улице Профсоюзной

Кировский район: сквер по улице Кирова в мкр 503

ГДЕ И КОГДА ГОЛОСОВАТЬ

Голосование пройдет среди недели - 20 и 21 февраля в районных ДК. Принять участие в нем могут все желающие. Волгоградцев ждут по адресам:

Тракторозаводский район – киноцентр «Ударник» (ул. Дзержинского, 12),

Краснооктябрьский – ДК им. Гагарина (ул. Пельше, 3),

Центральный район - ЦКиД «Родина» (ул. Невская, 13),

Ворошиловский - районное ДК (ул. КИМ, 5),

Дзержинский и Советский – в администрациях районов,

Кировский – ЦКиД «Авангард» (ул. 64-й Армии, 26).

ИСТОЧНИК KP.RU