2019-02-11T12:29:01+03:00
Общество

Под Астраханью пожарные спасли застрявшего в трубе первоклассника

Мальчишка залез туда, играя в прятки
Екатерина МАЛИНИНА
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Сергей Бобченко вместе с отцом больше часа вызволяли восьмилетнего мальчика. Фото: соцсетиСергей Бобченко вместе с отцом больше часа вызволяли восьмилетнего мальчика. Фото: соцсети
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Озорство у мальчишек в крови. Бегать, прыгать, скакать и залазить туда, куда можно и куда нельзя. Иногда подобное баловство приводит к практически безвыходным ситуациям. Детвора поселка Красные Баррикады Астраханской области в это воскресенье играла в прятки. Кто-то нашел убежище за старой машиной, кто-то «исчез» за деревом. А 8-летний Вова решил укрыться в узкой асбестовой трубе – 30-сантиметровой вытяжке из подвала. Худенький мальчишка забрался туда с большим трудом, а вот выбраться наружу, когда игра уже закончилась, не смог. Застрял намертво. Он стал звать на помощь. Но товарищи также не смогли вытянуть его оттуда.

К испуганному мальчонке вызвали спасателей местной пожарной части. Приехали Сергей и Валерий Бобченко – сын с отцом. Первым делом они успокоили пленника. Не давал паниковать первокласснику и его отец, которому сообщили о ЧП.

Спасатели специальными ножницами разрезали трубу и достали оттуда мальчика. На всю операцию ушло больше часа. Ребенка осмотрели врачи «скорой», но никаких повреждений у спасенного не нашли. Родители поблагодарили пожарных за сына, ну а мальчишка пообещал, что «больше так не будет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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