Грипп отправил на карантин 7 школ целиком и 49 частично

11 Февр. 12:06 2019-02-11T13:16:15+03:00

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С каждым днем грипп и ОРВИ отправляют в кровать все больше волгоградцев, в основном юных. Если в конце января - начале февраля обратились за помощью к медикам 5,5 тысячи жителей Волгограда и 11,7 тысячи человек в целом по области, то за последнюю неделю вирусы одолели в полтора раза больше людей. В Волгограде заболевших уже 8,4 тысячи, в регионе - 17,1 тысячи человек. Все больше детей кашляют, чихают, температурят и пропускают занятия в школе по болезни. Чтобы предотвратить эпидемию гриппа среди детей, полностью закрыли на карантин семь школ и гимназий в Волгограде, Камышине и Светлоярском районе. Еще в 49 школах области приостановили занятия в отдельных классах. На вынужденные каникулы из-за нашествия вирусов на 5 - 7 дней отправили уже несколько тысяч ребят. В Волгограде закрыты отдельные классы в 27школах. Полностью закрыта школа №48 Ворошиловского района. А вот 7-я гимназия, которая объявила перерыв в занятиях на прошлой неделе, с сегодняшнего дня приступила к занятиям.

- Уровень заболеваемости в Волгоградской области ниже эпидемического порога на 37%, в Волгограде - на 21%, - сообщили «КП-Волгоград» в управлении Роспотребнадзора по региону. - Большинство заболевших - школьники. Лечатся жители области по большей части дома, лишь 3,6% обратившихся к медикам положили в больницу.

В основном косят волгоградцев ОРВИ. Диагноз «грипп» пока лабораторно подтвержден лишь у 0,1% от общего числа заболевших. Но уже во второй половине февраля в регионе ждут большую волну гриппа. Свиной грипп (штамм А/H1N1/pdm09) и Гонконгский грипп (штамм А/H3N2) уже начали свое черное дело на территории области.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА

Маску медики советуют носить уже заболевшим, чтобы не наградить вирусом окружающих. Менять ее при этом нужно как можно чаще. В остальном советы те же, что и всегда: меньше бывать в толпе, больше гулять и проветривать помещения. Обязательно мыть руки и лицо после возвращения или контакта с заболевшим, промывать полость носа и рта, чаще делать влажную уборку и протирать дезинфицирующими средствами телефоны, ручки дверей и все, за что вы часто хватаетесь руками. Чтобы укрепить иммунитет, помните о ЗОЖ и введите в рацион больше продуктов, содержащих витамин С.

Ну, а если вирусы все же уложили вас в постель, сразу обращайтесь к врачу. Самолечение чревато осложнениями и обходится в итоге дорого.

ИСТОЧНИК KP.RU