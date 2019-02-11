2019-02-11T11:45:45+03:00
Происшествия

Под Волгоградом 18-летние недоросли избили инвалида-колясочника

Они требовали от него старый долг
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
18-летним алкоголикам грозит до 7 лет лишения свободы.18-летним алкоголикам грозит до 7 лет лишения свободы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

56-летнего жителя Дубовского района в больницу привезла жена. Инвалид-колясочник был без сознания. У него была разбита голова. Медики сообщили о ЧП в полицию

Женщина рассказала, что в воскресенье к ним в дом пришли два 18-летних сводных брата. Молодые люди попросили угостить их водкой. Но хозяин отказал непрошенным гостям. Тогда парни вспомнили три с половиной тысячи долга, который «висел» на сельчанине уже несколько месяцев – родственники летом помогали ему по хозяйству. Но отдать их волгоградец не смог, пообещал заплатить позже. Это отморозков не устроило: они стали избивать инвалида. Остановились только, когда тот потерял сознание.

Сейчас медики борются за жизнь мужчины – состояние у него критическое. Ну а 18-летних нигде не работающих местных алкоголиков задержали. Им предъявили обвинение по статье 163 УК РФ – вымогательство. Возможно, ее переквалифицируют на другую, более тяжкую. В любом случае, их ждет колония.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ватерполистов «Спартака-Волгоград» за драку в матче с «Синтезом» наказали штрафом и поражением
Волжане соберут фото фронтовиков для дороги памяти к храму Вооруженных сил РФ
Волгоградцы стали чаще болеть педикулезом и туберкулезом
На кладбищах Волгограда появятся родовые захоронения
Волгоградец не заплатил налоги и не поехал в Армению
На обновление волгоградского онкоцентра потратят более четырех миллиардов рублей
Ни павлина, ни попугая: как астраханцев обманули с райскими птичками
Мороз ремонту не помеха: в Городище в разгаре реконструкция аварийного моста
Находившегося в федеральном розыске волгоградца задержали в Подмосковье
После матча чемпионата мира по футболу астраханец поджег свой дом
14 тепловых пунктов автоматизировали в Волгограде
«Концессии водоснабжения» попали в ТОП-100 лучших инвестпроектов на Юге России
Столетие волгоградского комсомола отметят в марте
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
Шахматный блиц-турнир пройдет в Волгограде
Бывший депутат, укравший у волгоградцев 4,5 миллиона рублей, снова пойдет под суд
Из-за карантина по гриппу итоговое устное собеседование по русскому языку перенесли на март