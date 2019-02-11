Под Волгоградом 18-летние недоросли избили инвалида-колясочника

11 Февр. 11:45 2019-02-11T11:45:45+03:00

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56-летнего жителя Дубовского района в больницу привезла жена. Инвалид-колясочник был без сознания. У него была разбита голова. Медики сообщили о ЧП в полицию

Женщина рассказала, что в воскресенье к ним в дом пришли два 18-летних сводных брата. Молодые люди попросили угостить их водкой. Но хозяин отказал непрошенным гостям. Тогда парни вспомнили три с половиной тысячи долга, который «висел» на сельчанине уже несколько месяцев – родственники летом помогали ему по хозяйству. Но отдать их волгоградец не смог, пообещал заплатить позже. Это отморозков не устроило: они стали избивать инвалида. Остановились только, когда тот потерял сознание.

Сейчас медики борются за жизнь мужчины – состояние у него критическое. Ну а 18-летних нигде не работающих местных алкоголиков задержали. Им предъявили обвинение по статье 163 УК РФ – вымогательство. Возможно, ее переквалифицируют на другую, более тяжкую. В любом случае, их ждет колония.

ИСТОЧНИК KP.RU