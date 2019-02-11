Волгоградцы смогут увидеть триллер «Пилигрим» за два дня до официальной премьеры

11 Февр. 10:00 2019-02-11T11:25:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый остросюжетный триллер "Пилигрим" выходит на экраны 14 февраля. В центре сюжета история человека, потерявшего память и превратившегося в цель для спецслужб. Режиссер-постановщик картины – Александр Баршак, известный по таким фильмам, как «День выборов 2», «12 месяцев», «Сказка. Есть». Не менее звездным стал и актерский состав: Игорь Петренко, Елена Север, Алексей Серебряков, Анна Банщикова, Владимир Ильин и Татьяна Васильева.

«СИНЕМА ПАРК» предоставляет волгоградцам возможность увидеть ленту на два дня раньше официальной премьеры, 12 февраля. Показ состоится в 19.30. Картина будет показана в формате 2D, стоимость билетов – от 150 рублей.

СПРАВКА «КП»

О фильме

«Пилигрим» - это абсолютно новое кино на стыке жанров. С одной стороны триллер с детективной историей, которая держит в напряжении до последнего. С другой - сильная, я бы сказал, каренинская драма», - рассказывает Александр Баршак.

По сюжету картины, на берегу моря находят мужчину, потерявшего память. Оказавшись в незнакомом городе, не зная практически ничего о себе, мужчина вспоминает лишь обрывки прошлых событий и имя женщины — Миры, которая ничего и никогда не слышала о незнакомце. Пока Мира прикладывает все усилия, чтобы распутать этот клубок загадок, за мужчиной начинают настоящую охоту люди из прошлого.

Главную женскую роль в фильме «Пилигрим» блистательно исполнила Елена Север, раскрыв всю многогранность личности и остроту переживаний героини. Кстати, Елена Север стала еще и сопродюсером картины. Она же исполнила и саундтрек к фильму, песню «Схожу с ума».

Картина была показана на крупных международных кинофестивалях и выиграла нескольких престижных наград: специальный приз на XVI российском фестивале кино и театра «Амурская осень», призы за лучшую музыку и операторскую работу III Сочинского международного кинофестиваля «Ирида».

Ленту выпускает в прокат компания «Пионер» 14 февраля 2019 года.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ?

12 ФЕВРАЛЯ

В «СИНЕМА ПАРК ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ» (пр. Ленина, 54б).

Начало показа - 19:30.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU