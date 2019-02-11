В Волгограде за плохое молоко предприятия наказали на 840 тысяч рублей

11 Февр. 09:43 2019-02-11T09:43:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде Роспотребнадзор озвучил результат всех проверок молочной продукции за прошлый год. Ревизоры изучали документы и товар, как в рамках плановых проверок, так и по жалобам. Всего специалисты побывали в 342 магазинах, кафе и пяти молокозаводах. Они взяли пробы 1566 образцов. Соли тяжелых металлов, пестициды, меламин, ГМО и антибиотики искали в 416 образцах, но ни в одном не обнаружили. 674 пробы изучались на микробиологию и патогенные организмы, но эту гадость не нашли. А вот к 22 образцам и к тем, у кого их взяли, были претензии. Они не соответствуют физико-химическим показателям. Где-то жирность не 3,5 как заявлено, а 2,5. А в некоторых случаях молоко было совсем не молоком, а почти водицей. А 13 проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормам.

Также среди нарушений : отсутствие документов, которые бы подтвердили качество товара, истекший срок годности, не соответствие продукции и документов на нее.

Всего провинившиеся компании наказали на 840 тысяч рублей. Из оборота изъяли 11 партий товара и 78 килограммов продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU